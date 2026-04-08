Путин указал на проблему в обеспечении российской армии обмундированием

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Во время беседы глава государства обратил внимание на недостатки в обеспечении обмундированием российской армии.

«Мы набираем компетенции в легкой промышленности. Серьезные возможности открыл ваш указ от августа прошлого года по поводу закупок для целей, для вещевого обмундирования в интересах вооруженных сил»,— рассказал глава Ивановской области.

«Еще не все сделано, что нужно, по этому направлению»,— отреагировал президент. На это господин Воскресенский заметил, что в регионе возникло как минимум два инвестиционных проекта. «Я думаю, что указ будет неукоснительно исполняться, и будет больше инвестиционных проектов, и в легкпроме это будут новые компетенции»,— заключил губернатор.

В августе 2025 года Владимир Путин подписал указ, по которому с 1 января текущего года форма для российских военнослужащих должна быть только отечественного производства. С 2027 года обмундирование, согласно указу, следует шить только из российских тканей.