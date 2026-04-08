Зенитчики остались без неба

В Москве военный суд вынес приговор по делу троих военнослужащих-контрактников и одного гражданского. По версии обвинения, представившись сотрудниками правоохранительных органов, они под угрозами заставили москвича признаться в торговле наркотиками и за молчание потребовали у него 1 млн руб. Фигуранты вину признали и получили от одного года двух месяцев до четырех лет шести месяцев лишения свободы. По ходу следствия они просились на СВО, однако получили отказ, но теперь могут это сделать вновь.

235-й гарнизонный военный суд (ГВС) 7 апреля вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве, совершенном организованной группой с применением насилия (ст. 163 УК РФ), по которому проходили стрелки-зенитчики рядовые Александр Иванов и Амза Мансуров, проходящие службу по контракту в подмосковной воинской части ПВО, помощник дежурного коменданта одного из комендантских подразделений Минобороны прапорщик-контрактник Алексей Мунц и неработающий Ильмурад Шаидов. Все они признаны виновными и получили от одного года двух месяцев колонии до четырех лет шести месяцев.

Как рассказывал ранее “Ъ”, расследование в июле прошлого года начинала полиция Западного округа Москвы, затем материалы были переданы военному следствию СКР, поскольку трое из фигурантов оказались военнослужащими. Все началось с заявления москвича Кирилла Портнова. Как он рассказал правоохранителям, в середине июля ему позвонил знакомый, с которым его связывают общие музыкальные интересы, и попросил выйти на улицу. Как только Кирилл Портнов оказался на месте встречи, на него набросились и скрутили незнакомцы. Они представились силовиками, у одного был травмат. Нападавшие насильно усадили потерпевшего в Skoda Rapid и повезли по направлению к отделу МВД по району Вернадский.

По дороге, говорится в деле, они угрожали пленнику расправой и тем, что сдадут его полиции, сообщив стражам порядка, что он торгует наркотиками. В итоге, по материалам дела, ему предложили откупиться за 1 млн руб.

Потерпевший отдал 180 тыс., а остальное обещал собрать в течение нескольких дней. Затем Кирилл Портнов обратился в полицию. Версия о якобы имевшей место торговле наркотиками, считает следствие, изначально была придумана фигурантами для того, чтобы потребовать у потерпевшего деньги.

Все фигуранты вину признали и по ходу следствия деньги, полученные от Портнова, вернули. Однако их версия отличалась от той, которой придерживалось следствие. Они утверждали, что были уверены в том, что потерпевший действительно торгует наркотиками, планировали отвезти его в полицию и даже записали его признание на видео. Однако, говорили обвиняемые, потерпевший якобы сам предложил отступные, в результате стороны договорились об 1 млн руб.

В ходе процесса представитель потерпевшего адвокат Константин Ерохин подал гражданский иск к подсудимым на сумму 3 млн руб. В нем защитник утверждал, что потерпевшему и его жене поступали угрозы, в частности, их обещали отравить «крысиным ядом», обвиняемые не делали попыток примирения, а, напротив, пытались ввести следствие в заблуждение.

В итоге суд удовлетворил требования частично. Осужденные должны будут уплатить Портнову в порядке возмещения ущерба 300 тыс. руб., а также компенсировать его расходы на адвоката на сумму 250 тыс.

Защита фигурантов приговор не комментирует. Адвокат Константин Ерохин сообщил “Ъ”, что потерпевшая сторона обжалует приговор ввиду его мягкости. По словам господина Ерохина, он не удовлетворен размером компенсации, поскольку какой-либо моральный вред обвиняемыми не возмещался и даже извинения ими не приносились.

Стоит добавить, что по ходу следствия фигуранты хотели отправиться на СВО, но им было в этом отказано. А командование воинской части, где служит Мансуров, просило суд об условном наказании для него, чтобы военнослужащий мог отправиться в зону боевых действий по своей специальности — он является высококвалифицированным специалистом по борьбе с БПЛА, и задействовать его в этой сфере было бы наиболее эффективно. Если же апелляционная инстанция утвердит решение 235-го ГВС, то контракты с военнослужащими будут расторгнуты.

Александр Александров, Мария Локотецкая