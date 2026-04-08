С Иркутской нефтяной компании взыскали 4 млн рублей за гибель вахтовика из Уфы

Советский райсуд Уфы взыскал с ООО «Иркутская нефтяная компания» 4 млн руб., а с ООО «СНЭМА-Сервис» 2 млн руб. компенсации морального вреда за смерть работницы на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. С исковым заявлением в защиту интересов родителей погибшей обратилась прокуратура Башкирии. Решение по гражданскому делу утвердил Верховный суд Башкирии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, работница «СНЭМА-Сервис» (подрядчика нефтяной компании) погибла из-за несчастного случая, который произошел в конце 2022 года в цехе переработки газа. В материалах дела говорится, что из-за взрыва пропана пострадали и другие работники. Расследование несчастного случая установило: взрыв случился из-за некачественной электроизолирующей муфты, изготовленной фирмой «Кама-Ком». По факту несчастного случая расследуется уголовное дело.

Определяя вину ответчиков, надзорное ведомство, суд первой инстанции, а также Верховный суд Башкирии исходили из того, что источником инцидента являлось оборудование «Иркутской нефтяной компании» (является оператором месторождения), так как именно она принимала неисправное оборудование от поставщика. А «СНЭМА-Сервис» как прямой работодатель погибшей должна была обеспечить безопасные условия труда.

Прокуратура просила суд взыскать солидарно с ответчиков 20 млн руб. в пользу каждого из родителей, однако суд в общей сложности присудил 6 млн руб.

В апелляционной жалобе «Иркутская нефтяная компания» доказывала, что сама является потерпевшей по уголовному делу в отношении поставщика оборудования. «СНЭМА-Сервис» вовсе заявила, что смерти работницы «прямо способствовали» действия самой погибшей, так как якобы она находилась на рабочем месте после окончания смены «по неизвестным причинам». «Потерпевшая и иные работники "СНЭМА-Сервис"» проигнорировали предупреждающие сигналы аварийной сигнализации, не открыли газоспасателям дверь вагон-дома и своевременно не эвакуировались»,— настаивала компания-подрядчик в апелляционной жалобе.

Однако апелляционная коллегия доводы ответчиков отклонила. Верховный суд Башкирии сослался на акт проверки Ростехнадзора, которая выявила нарушения как со стороны заказчика муфты, так и со стороны подрядчика. «Достоверно не подтверждено, что система аварийной сигнализации работала в штатном режиме, что в целом согласуется с объяснениями потерпевших»,— говорится в апелляционном определении.

Взыскивая по 3 млн руб., суды учли, что ответчики не проявили никакого участия в заглаживании вины перед родственниками, а на протяжении всего периода разбирательств продолжали настаивать, что причиной смерти явилось поведение и несоблюдение техники безопасности со стороны самой погибшей.

По данным сайта Советского райсуда, 7 апреля дело поступило в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Майя Иванова