Нововоронежские школьники-фотолюбители стали призерами международного конкурса

6 фоторабот школьников города-спутника Нововоронежской АЭС — Нововоронежа прошли в финал конкурсной части IX Международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы», который Фонд «АТР АЭС» проводит совместно с концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш» для детей из атомных городов

Дыхание атома. Автор: Арсений Гуньков

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Среди них места распределились следующим образом: первое место получил Ярослав Золоторёв (школа №2), серебряными призёрами признали Александру Мешкову (Дом детского творчества) и Эмили Алиеву (школа №2). Обладателями третьего места стали сразу три нововоронежца: Александр Драмарецкий (школа №1), Тимофей Тютяков и Арсений Гуньков (школа №3).

Всего в конкурсном отборе на муниципальном этапе приняли участие 90 детей. 26 отобранных работ представили для участия в финальном международном этапе. Всего в проекте поучаствовали представители 31 российского города, а также начинающие фотографы из Венгрии, Беларуси, Абхазии. Жюри оценили 856 фоторабот с изображением природы атомных городов (в прошлом году в финал вышло 790 фотографий).

«Рассматривая кадры, сделанные юными фотографами, мы совершили настоящее путешествие по атомным городам, посмотрели на них глазами их жителей и в очередной раз убедились, что территории мирного атома развиваются в гармонии с окружающей средой», – отметил сопредседатель международного жюри, постоянный партнер проекта, ассистент по дизайну Дирекции по информации АЭС «Пакш» Винце Балинт.

«Год от года интерес к проекту растет, а это говорит сразу о двух важных для нас вещах. Во-первых, жители атомных городов любят и ценят свою малую родину. Во-вторых, на наших территориях растут разносторонне развитые, талантливые, инициативные дети. В соответствии с социальной политикой «Росэнергоатома», мы поддерживаем молодежь вне зависимости от того, в каком направлении она хочет реализоваться в будущем – техническом или креативном», – подчеркнул сопредседатель конкурсной комиссии, первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

Победители примут участие в обучающем курсе проекта – Экологическом детском форуме, который пройдет с 11 по 18 июня в Республике Абхазия. Там начинающие фотографы будут участвовать в мастер-классах, фотопленэрах, творческих встречах, много фотографировать и разбирать свои снимки с наставниками. Итогом форума станет большая фотовыставка, а работы участников будут экспонироваться в атомных городах.

«Для нас важно, что ребята из Нововоронежа видят красоту своего родного города и могут заявить о себе на таком высоком уровне», – прокомментировал заместитель директора НВ АЭС Олег Уразов.