УФАС выявило нарушения при организации в Прикамье сельхозфорума «Агрофест»

Пермское УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при проведении выставки-форума «Прикамский Агрофест». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По данным УФАС, в 2023–2025 годах ГКУ Пермского края «Центр развития агробизнеса» заключило госконтракты на аренду земельных участков с единственным поставщиком — ООО «Агентство «Практика» для проведения выставки-форума «Прикамский Агрофест». Цена контрактов варьировалась от 3,4 млн руб. до 4,7 млн руб. и определялась,исходя из предложения арендодателя (ООО «Агентство «Практика»).

Как установило УФАС, земельные участки не принадлежали ООО «Агентство «Практика» на праве собственности, а были предоставлены в аренду их владельцами по цене, значительно меньшей стоимости контрактов. Таким образом, предметом контрактов фактически являлась не аренда земли, а оказание услуг по организации мероприятия.

УФАС пришло к выводу, что под видом аренды участков заключались контракты с единственным поставщиком в обход закона о контрактной системе. Конкретному участнику рынка было предоставлено преимущественное право оказания услуг по организации выставки-форума «Прикамский Агрофест». УФАС выдало ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса» предупреждение о необходимости прекратить выявленные нарушения и впредь неукоснительно соблюдать требования законодательства.