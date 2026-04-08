Сумма исков Южного управления Росприроднадзора выросла до 7,1 млрд рублей

Сумма исковых требований Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора выросла за год с 840 млн до 5,1 млрд руб. Южное межрегиональное управление увеличило исковые требования с 1,2 млрд до 7,1 млрд руб. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на данные юридической компании Zharov Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Появились крупные прецеденты в судебной практике. В 2021 году суд удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора к АО НТЭК (структура «Норникеля») на 146 млрд рублей. Ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе в 2025 году оценили в 85 млрд рублей.

Ужесточение экологического законодательства будет продолжаться, считают эксперты. В пресс-службе Минприроды сообщили «Ъ», что государство проводит комплексную работу по сохранению экологии и рациональному использованию природных ресурсов. При этом судебная практика складывается не в пользу бизнеса. По информации замдиректора группы операционных рисков и устойчивого развития компании Kept Андрея Макарова, суды принимают лишь 15–20% решений в пользу природопользователей от общего количества рассматриваемых дел.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что позиция Росприроднадзора в судах обычно сильнее, чем у бизнеса.

«Надзор фактически перешел от штрафных санкций к системному судебному взысканию ущерба окружающей среде», — считает эксперт.

Константин Соловьев