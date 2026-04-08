Глава Ветлужского округа Сергей Лавренов досрочно ушел в отставку

Совет депутатов Ветлужского округа Нижегородской области 7 апреля одобрил досрочное сложение полномочий 63-летнего главы МСУ Сергея Лавренова. Об этом сообщается на странице совета в VK.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Лавренов возглавлял ветлужскую администрацию с 2014 года. После преобразования района в округ в октябре 2022 года был переизбран главой МСУ сроком на пять лет.

Коллеги и депутаты поблагодарили уходящего управленца за плодотворное сотрудничество и преданность муниципалитету. Причины досрочной отставки не уточняются.

Галина Шамберина