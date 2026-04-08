В Самаре мигранты, напавшие на депутата Госдумы Матвеева, не явились в суд

Трое мигрантов, которых ранее отпустили на свободу по итогам рассмотрения дела о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя, не явились на заседание в Самарский областной суд. Облсуд рассматривает жалобу парламентария на решение Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщил Михаил Матвеев.

«Все обвиняемые извещены, никто из не явился , ходатайствуя через адвокатов о рассмотрении дела в их отсутствие»,— говорится в сообщении.

Заседание проходит в облсуде в среду, 8 апреля. Дело рассматривает состав из трех судей.

Адвокат Андрей Соколов выступил против рассмотрения дела без подсудимых. Однако суд постановил не откладывать заседание.

Прокурор ходатайствовал об отмене приговора. Он попросил направить уголовное дело на новое рассмотрение и арестовать мигрантов.

Инцидент произошел 18 июля 2024 года на Девятой Просеке в Самаре. Несовершеннолетний иностранец поругался с водителем маршрутки и ударил автомобилиста. Михаил Матвеев и его водитель Василий Дятленко вмешались в конфликт, и иностранец вместе с двумя мигрантами напал на депутата Госдумы и его работника. Избиение остановили очевидцы, одного из нападавших задержали, двух других разыскали, задержали и арестовали.

В конце декабря 2025 года Промышленный районный суд Самары освободил обвиняемых в нападении. Михаил Матвеев обжаловал приговор.

Георгий Портнов