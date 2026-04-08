25 человек разместили в ПВР в Бийском районе Алтайского края из-за подтоплений

Число подтопленных жилых домов в Алтайском крае 8 апреля достигло 11. Такие случаи зафиксированы в Бийском, Табунском и Благовещенском районах, говорится в сообщении регионального главного управления МЧС.

Больше всего таких домов — семь — находится в поселке Промышленном Бийского района. В поселок направлены специалисты аэромобильной группировки краевого главка МЧС в количестве 12 человек. Также в зону подтопления выехали пять спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Кроме того, в регионе подтоплен 131 приусадебный участок.

«Развернут один пункт временного размещения (ПВР) в Бийском районе, село Новиково, ул. Советская, 30, вместимость 250 человек. В ПВР размещены 25 человек»,— отмечается в сообщении.

