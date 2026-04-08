Объявляя о двухнедельном перемирии с Ираном, президент Трамп похвастался, что США «уже выполнили и даже перевыполнили все поставленные военные задачи». Очевидно, что это не так. Представители его команды первое время вообще не могли точно сформулировать цели войны против Ирана, но если посмотреть оглашенные ими по ходу операции задачи, то становится ясно, что ни одна из них не выполнена.







Елена Черненко

Елена Черненко

Иран лишили возможности создать ядерное оружие? Нет. Его ядерная инфраструктура сильно повреждена, но Иран сохраняет знания и технологии, необходимые для восстановления ядерной программы.

Ядерная программа Ирана до войны квалифицировалась Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) как мирная, а также запас высокообогащенного урана (400 кг), на основе которого можно при желании начать развивать и военно-ядерную программу.

И если до агрессии со стороны США и Израиля (нынешней и прошлогодней) иранские власти повторяли, что не стремятся к созданию ядерной бомбы (а МАГАТЭ подтверждало, что не видит шагов с их стороны в этом направлении), то теперь мало кого удивит, если они поменяют позицию. В ходе первого срока Трамп и КНДР грозил «огнем и яростью», но атаковать не решился — у них-то бомба была.

Уничтожен военно-промышленный потенциал Ирана? Нет. Тут тоже можно говорить о серьезном ущербе, но не о полном обнулении. Да, на его восстановление уйдет время, но Иран явно сделает выводы и будет укреплять то, что оказалось наиболее уязвимым (прежде всего, систему ПВО) пересмотрит подходы к тому, что оказалось малоэффективным (обычный военно-морской флот, к примеру), и начнет активнее вкладываться в то, что позволило ему вести асимметричную войну против превосходящих по военной мощи противников (беспилотники, мини-подлодки, противокорабельные ракеты, морские мины и так далее).

Произошла ли смена правящего режима в Иране? Нет. По крайней мере, не так, как на то рассчитывали США и Израиль, полагая, что после убийства первых лиц государства власть в Иране возьмет оппозиция и в стране произойдут выгодные Вашингтону и Тель-Авиву перестановки. Новым верховным лидером Ирана избран сын убитого аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи, а влияние крайне консервативно настроенного Корпуса стражей исламской революции лишь укрепилось.

Обеспечена ли свобода судоходства в Ормузском проливе? Нет. Она была до войны, но теперь Иран, по сути, взял пролив под контроль и, даже если впоследствии будут найдены более приемлемые для стран региона развязки, полностью этот рычаг уже вряд ли отдаст.

То же самое касается целей США разорвать связь Ирана с его прокси в регионе и других задач, названных американскими официальными лицами.

Если администрация Трампа чего и добилась, то внутри страны — уменьшения шансов сохранить за республиканцами хоть одну из палат Конгресса на ноябрьских выборах. Война против Ирана оказалась самой непопулярной среди американских граждан из всех начатых США военных кампаний (в среднем более 60% опрошенных стабильно выступали против нее).

От Трампа отвернулись многие его сторонники из движения MAGA, которые верили, что он будет, как и обещал в ходе выборов, избегать новых войн.

За пределами страны администрация Трампа добилась серьезного разлада со своими союзниками по НАТО, потери привлекательности концепции гарантий безопасности со стороны США и в целом резкого ухудшения имиджа США не в последнюю очередь за счет безрассудной риторики американского президента. Впрочем, мы наблюдаем еще не конец этой истории.