Курьера, забиравшего деньги у обманутых пенсионеров, приговорили к условному сроку

Краснокамский суд признал 21-летнего жителя Перми виновным в мошенничестве в составе организованной группы, участники которой обманом похищали деньги у пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, молодой человек, активно искавший подработку в интернете, устроился курьером. Его задачей было забирать наличные деньги у «клиентов», конвертировать в криптовалюту, а затем отправлять работодателю. За свои услуги курьер получал фиксированный процент от каждой переведенной суммы. Перед тем как приезжал курьер, его подельники, обманывая граждан, выманивали у них деньги. Полицейскими установлено три таких эпизода в отношении пожилых жительниц Краснокамска и Соликамского округа. Общий размер причиненного материального ущерба превысил 1,7 млн руб.

Так, мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов. убедили двух жительниц Краснокамска в том, что они стали соучастницами преступления и поэтому все их сбережения необходимо передать для «проверки» и дальнейшего «декларирования». Следуя указаниям неизвестных, потерпевшие передали деньги курьеру.

Пожилую жительницу Соликамского округа мошенники запугали историей о том, что ее дочь якобы спровоцировала ДТП. Для того чтобы избежать уголовного преследования, срочно требовались деньги. Напуганная пенсионерка передала курьеру 260 тыс. руб.

В ходе следствия житель Перми свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком пять лет и штрафа в размере 150 тыс. руб.