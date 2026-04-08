В Камбарке запустили автобус спустя 10 лет без общественного транспорта

Спустя 10 лет в Камбарке восстановили движение общественного транспорта. Автобус появился на городских улицах 2 апреля, пост об этом размещен в сообществе «Камбарка Онлайн» во «Вконтакте».

Фото: сообщество во «Вконтакте» «Камбарка Онлайн»

Общественный транспорт не ходил в городе из-за недостаточного финансирования перевозчиков. Сейчас автобус курсирует с понедельника по субботу от улицы Суворова до железнодорожного вокзала. Стоимость поездки — 35 руб.

Временный контракт заключен с ИП Юрием Караваевым — перевозчиком из Сарапула. По истечению месяца планируется продлить его до конца года. По данным «Рос-билет.ру», ИП выполняет регулярные рейсы по 30 маршрутам, сеть охватывает семь населенных пунктов Удмуртии.