Карантин по бешенству введен в Ростове-на-Дону. Очаг заражения находится в частном доме на ул. Войкова, 4, рядом с Нижне-Гниловским кладбищем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Карантинной зоной является территория в радиусе 500 м от очага в границах переулков Аэроклубовскому, 2-му Буковому, Жлобинскому и Станционному. В нее попадают территория школы № 77, Преполовенский храм и железнодорожная станция Гниловская.

Во время карантина в зоне поражения запрещается находиться всем, кроме сотрудников, занимающихся ликвидацией, и жителей дома. Также с ул. Войкова, 4, запрещено вывозить животных и устраивать здесь ярмарки.

Наталья Белоштейн