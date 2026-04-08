В Башкирии ожидаются туман и дожди

Завтра, 9 апреля, в Башкирии ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман, видимость составит 500 м — 1 км, сообщает Башгидрометцентр. Погода прогнозируется облачная с прояснениями. Ночью местами, а также днем ожидаются кратковременные дожди.

Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м в секунду, днем его порывы достигнут 14 м в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +3,+8°, при прояснениях — до -2°, днем — поднимется до +11,+16°.

10 апреля ожидается выход на пойму рек Быстрый Танып, Чермасан, Буй.

Майя Иванова