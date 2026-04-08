Траты томичей на пиво по итогам 2025 года выросли на 1,6 млрд рублей

По итогам прошлого года жители Томской области потратили на пиво более 10 млрд руб. — на 1,6 млрд руб. больше, чем в 2024-м. В общей структуре продаж алкогольных напитков на его долю пришлось 79%, сообщил журналистам начальник областного департамента лицензирования и регионального госконтроля Александр Деев.

«51 млн литров пива было продано в 2024 году, в этом году было продано 52,8 млн литров пива»,— отметил господин Деев (цитата по «РИА Томск»).

По словам главы департамента, Томская область по средней стоимости литра пива в 2025 году заняла второе место в Сибирском федеральном округе — 189,9 руб. (+17% год к году). Дороже напиток только в Республике Алтай — 198 руб. Кроме того, в Томской области за прошлый год отмечается рост цен на водку (+20%), вино (+15%) и коньяк (+17%).

Объем потребления пива в расчете на жителя Томской области в 2025 году достиг 57,3 литра, в 2024-м показатель был на уровне 56,9 литра. Общее потребление алкогольной продукции в расчете на жителя региона показало небольшой прирост — 72,3 литра против 72,1 литра годом ранее. В общей сложности производители алкогольных напитков Томской области выплатили в бюджет региона 7,5 млрд руб. акцизов. Годом ранее — 6,9 млрд руб.

