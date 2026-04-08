На Дону устранили нарушения в сети электроснабжения после проверки прокуратуры

В Неклиновском районе устранили нарушения в содержании электросетевого хозяйства в селе Покровском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, ремонт и техническое обслуживание оборудования своевременно не проводились, что создавало угрозу безопасности и бесперебойному электроснабжению населения. Прокуратура внесла представление руководителю сетевой организации. По постановлению прокурора должностное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации электроустановок).

Уточняется, что после проверки был произведен ремонт трансформаторных установок и замена линий электропередачи.

Константин Соловьев