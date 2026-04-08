Элитный особняк иноагента Невзорова перешел в собственность государства

Особняк и земельный участок журналиста Александра Невзорова (признан в России иностранным агентом и участником экстремистского объединения, запрещенного в РФ) в элитном поселке Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга перешел в собственность государства. Об этом сообщили в Росимуществе.

«Недвижимость стала государственной в марте 2026 года по решению суда»,— рассказали в Росимуществе.

На дом и участок наложен запрет на приватизацию, пишет «КП-Петербург». Что с ними будет в будущем, будут решать, исходя из государственных интересов, добавили в Росимуществе.

Матвей Николаев