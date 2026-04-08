В Уфе суд рассмотрит дело троих участников массовой драки

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении троих горожан в возрасте 26, 27 и 28 лет, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Фигуранты уголовного дела обвиняются в хулиганстве с применением предмета, используемого как оружие, группой лиц, с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка (ч.2 ст. 213 УК РФ). Обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора республики.

По версии следствия, ночью 12 апреля 2025 года около развлекательного ночного заведения на Коммунистической улице в Уфе знакомый обвиняемых спровоцировал конфликт с охранниками заведения и двумя посетителями. Во время драки один из нападавших ударил оппонента по голове деталью от автомобильной дверной ручки. Пострадавшие получили различные телесные повреждения.

Материалы в отношении других участников конфликта выделены в отдельное производство, отметили в ведомствах.

Майя Иванова