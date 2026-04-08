Администрация Трампа отказала Ford Motor в освобождении от пошлин на алюминий

Ford Motor и другие американские производители автомобилей получили отказ от администрации президента США Дональда Трампа во временном освобождении от уплаты пошлин на алюминий, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Ford обращалась к администрации на прошлой неделе.

Компания аргументировала необходимость освобождения от импортных пошлин тем, что в настоящее время не может получать алюминий с прокатного завода Novelis в Освего (штат Нью-Йорк) — крупнейшего поставщика алюминиевых листов для американских автопроизводителей. Завод закрылся осенью 2025 года после двух крупных пожаров.

Сейчас производители вынуждены закупать металл в Южной Корее и Европе, что значительно увеличивает издержки, учитывая 50-процентные пошлины на импортный алюминий. Сильнее всего это сказалось на Ford Motor, у которого замедлилось производство популярной модели пикапа F-150. Компания сообщила, что уже потеряла $2 млрд из-за высоких импортных пошлин и ожидает дополнительных потерь в размере $1 млрд. В числе других пострадавших — Stellantis и General Motors. Завод Novelis может возобновить работу только к концу второго квартала.

Как отмечают источники WSJ, переговоры автопроизводителей с администрацией США продолжаются.

