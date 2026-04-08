Подростки рвутся на рынок диджитал

Школьники активно ищут подработку в креативной сфере. За год подростки разместили почти 1 млн резюме, треть из которых пришлась на цифровые профессии. Об этом говорится в совместном исследовании hh.ru и проекта профориентации «Билет в будущее».

Подростки не торопятся в курьеры и упаковщики, хотя это самый быстрый способ найти работу на лето. Таких вакансий — десятки тысяч. Их больше интересуют креативные и цифровые профессии — на них приходится почти 300 тыс. резюме от соискателей от 14 до 17 лет. Они рассчитывают на позиции SMM-специалистов, контент-менеджеров, копирайтеров, веб-дизайнеров. А на вакансии программистов и разработчиков приходится, например, почти 50 тыс. откликов. Но у бизнеса сейчас нет ресурса учить несовершеннолетних, считает гендиректор студии мобильной разработки «Аппликатура» Константин Кононов:

«Даже "Яндекс" и Mail.ru, у которых существуют программы стажировок, не могут сейчас брать на себя такую нагрузку. Знаний, навыков, умений у подростков нет. А вкладываться в их обучение я смысла не вижу — пройдет три месяца, и они уйдут в школу или институт. Мы стараемся брать людей, которые как минимум уже получили высшее образование».

Бизнес неохотно нанимает альфа и зумеров, зная об их отношении к работе. Они якобы не держатся за место и тяжело встраиваются в корпоративные рамки. Но такие соискатели могут быть креативнее сотрудников с опытом, замечает основатель PR-агентства «СОЛОМКА» Дмитрий Захарьев:

«Молодежь быстрее нас ориентируется в новых технологиях, и им кажется, что несколько сделанных картинок или написанных кодов уже делает их дизайнерами и программистами. Поэтому дети так смело упоминают такой опыт в своих резюме. Конечно, их всех нужно учить, хотя среди ребят есть действительно светлые головы, которые хороши в видеосъемке и монтаже. Именно в этих сферах, как мне кажется, подростки могут вдохнуть новую струю в контент — как корпоративный, так и частный, экспертный. Клиенты с удовольствием приглашают молодых специалистов и делегируют им ведение соцсетей».

Бизнес разместил порядка 15 тыс. объявлений на позицию SMM-менеджера. Ассистент такого специалиста — одна из самых востребованных вакансий, замечают собеседники “Ъ FM”. Она чаще рассматривается как стартовая в сфере цифрового маркетинга. Но найти работу сейчас проблематично даже джунам с опытом, делится гендиректор SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева:

«У нас самому младшему коллеге на момент начала сотрудничества было 19 лет. И он работает с нами уже больше двух лет: управляет проектами, всему быстро учится. Так как в креативных индустриях сейчас срезаются зарплаты, а нейросети могут научить выполнять задачи джунов и мидлов, на рынке появляется все больше людей. И у соискателей возникает большая конкуренция».

Для подростков рынок диджитал считается самым простым для входа в профессию, отсюда и такое количество резюме. Но зарплаты в отрасли сильно упали, говорит основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Молодые SMM-специалисты сейчас хотят получать 80-100 тыс. руб. в месяц. Таких денег они не получат. В нынешних реалиях вилка составляет 50-60 тыс. руб. Часто подростков берут на стажировку без оплаты. Наверное, самая простая в освоении профессия — это UGC-creator. Вы снимаете контент для брендов и получаете зарплату плюс KPI. Удаленно можно работать даже с несколькими компаниями. Дизайнеры-фрилансеры сейчас набирают популярность, потому что малый бизнес не может позволить себе агентства и обращается к более дешевым специалистам».

Сотрудник сейчас должен быть мультифункциональным, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. И самый простой способ им стать — научиться работать с нейросетью. Бизнес стал чаще нанимать ИИ-специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое. А зарплата уже превышает 300 тыс. руб.

Аэлита Курмукова