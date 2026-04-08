Олег Кононенко спрогнозировал, когда российские космонавты долетят до Марса

Российские космонавты смогут полететь на Марс в течение ближайших 50 лет. Об этом сообщил в эфире «Вестей» руководитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина «Роскосмоса», самарский космонавт Олег Кононенко.

Руководитель ЦПК имени Гагарина, самарский космонавт Олег Кононенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Руководитель ЦПК имени Гагарина, самарский космонавт Олег Кононенко

«Лично мое мнение: я думаю, в ближайшие 50 лет мы, скорее всего, будем на Марсе и, может быть, долетим до пояса астероидов»,— сказал Олег Кононенко.

Господин Кононенко известен как герой Российской Федерации, герой Туркменистана, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса. Он является рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе. В марте Олег Кононенко возглавил ЦПК имени Гагарина.

Георгий Портнов