Хуснуллин призвал заняться «финансовым оздоровлением» ЖКХ в России

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин призвал заняться «финансовым оздоровлением» сферы жилищно-коммунального хозяйства в России. «Просто так эта проблема не рассосется»,— заявил он по итогам заседания коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» (цитата по ТАСС).

По мнению вице-премьера, также важно сокращать задолженность населения по оплате услуг ЖКХ на 2% ежегодно. Он отметил, что дебиторская задолженность сейчас составляет 700 млрд руб. Господин Хуснуллин добавил, что необходимо принять инвестиционные программы для предприятий отрасли, поскольку их нет у 80% организаций.