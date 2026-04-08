Суд вынес приговор членам экстремистского и запрещенного в РФ движения

В Санкт-Петербургском городском суде огласили приговор шестерым фигурантам «дела "Весны"» (движение признано иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещено в РФ). Судебный процесс длился больше двух лет.

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Анна Архипова из Новосибирска осуждена на 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, житель Твери Ян Ксенжепольский — на 11 лет, петербуржец Василий Неустроев — 10 лет. Они признаны виновными в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ); распространении «выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России» (ч. 4 ст. 354.1); публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ (ч. 3 ст. 280.4); в побуждении граждан к организации массовых беспорядков (ч. 1.1 ст. 212); распространении фейков о российской армии (п. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3). Василий Неустроев и Ян Ксенжепольский признаны виновными в создании НКО, побуждающей «граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний» (ч. 2 ст. 239), а Анна Архипова — в участии в такой организации (ч. 3 ст. 239). Кроме того, девушка также признана виновной в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1).

Петербуржец Евгений Затеев приговорен к 6 годам 2 месяцам ИК общего режима (ч. 4 ст. 354.1, ч. 1 ст. 282.1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ), житель Барнаула Павел Синельников — к 7,5 годам (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ). Валентин Хорошенин из Петербурга осужден на 6 лет 2 месяца лишения свободы (ч. 1 ст. 282.1 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Все фигуранты освобождены от наказания по ст. 239 из-за истечения срока давности.

Всех осужденных задержали в июне 2023 года. По версии следствия, подсудимые 19 декабря 2021-го «организовали преступное сообщество»: в этот день у «Весны» (движение признано иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещено в РФ) прошел онлайн-съезд координационного совета, на котором был принят манифест. Фигуранты дела, давая показания, утверждали, что окончательно документ принят так и не был. Манифест, в котором два пункта касались упразднения правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму и части оборонного комплекса России, стал основой для обвинения всех шестерых по ст. 282.1 УК РФ. Причиной для остальных обвинений стали посты, опубликованные на страницах организации.

Само движение уголовное преследование сторонников связывало со своей деятельностью против проведения военной операции, а именно с проведением 9 мая 2022 года акции «Они воевали не за это».

Год следствие длилось в Москве, в середине июня 2024-го материалы дела поступили в Санкт-Петербургский горсуд. В июле 2025-го Валентин Хорошенин полностью признал вину и дал показания на остальных фигурантов дела и других участников движения, назвав фамилии более 40 человек. Он заявил, что организация «методично нарушала законодательство»: «Мы проводили протестные акции, ставили себя выше закона. Лозунги о подрыве обороноспособности страны и допустимости применения насилия тоже были. Мы проводили мероприятия, нарушающие действующее законодательство, но имеющие красивую картинку».

Во время прений, которые завершились в феврале, прокурор просил назначить Анне Архиповой — 13 лет, Василию Неустроеву и Яну Ксенжепольскому — 12, Евгению Затееву и Павлу Синельникову — 10, Валентину Хорошенину — 8 лет в ИК общего режима.

Сами фигуранты утверждали, что к моменту их задержания уже не были связаны с движением. Василий Неустроев заявлял, что «формально» занимал должность в федеральной ревизионной комиссии.

С сентября 2023-го все фигуранты дела внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

С чего началось уголовное дело — в материале «Ъ Северо-Запад» «Обвинение добилось своего».

Надежда Ярмула