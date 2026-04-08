РБК: гостиничным комплексом «Никольские ряды» завладел азербайджанский миллиардер

Гостиничный комплекс «Никольские ряды» в центре Санкт-Петербурга купили ООО «Санаторий Источник» (60%) и ООО «Экспо» (40%). Обе компании связаны с азербайджанским миллиардером, владельцем аграрного Karat Holding Асабилем Гасымовым, пишет РБК.

Сумма сделки составила около 3 млрд руб. Продавцом выступило ООО «Имрихолд Лимитед», до редомициляции акционером общества была кипрская одноименная компания. Объект также входил в портфель активов фонда Venture Investment & Yield Management, связанного с сыном бывшего главы РЖД Андреем Якуниным.

Актив включает два отеля и коммерческие помещения в отреставрированном здании бывшего Никольского рынка, расположенного на Садовой улице, д. 62. Общая площадь объекта составляет около 28 тыс. кв. м. Реконструкция здания, возведенного в 1789 году, завершилась в 2018 году. В 2020-м во внутреннем дворе открылось общественное пространство с катальной горкой.

В состав гостиниц входят бренды «Театральная площадь» и «Экспресс Садовая». В 2022 году британская InterContinental Hotels Group, владеющая Holiday Inn, ушла из России, после чего объекты продолжили работать под новым названием.