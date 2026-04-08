Дело экс-инспектора МВД по Стерлитамаку вернули на новое рассмотрение

Верховный суд Башкирии отменил приговор бывшему старшему госинспектору регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Стерлитамаку Эдуарду Галимову и вернул дело на новое рассмотрение.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, суд первой инстанции признал его виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы, а также 250 тыс. руб. штрафа. Кроме того, инспектору на три года запретили служить в правоохранительных органах. Также его лишили звания капитана полиции.

Полицейского обвиняли в получении 50 тыс. руб. взятки через посредника за сдачу экзаменов на водительские права. Вину сотрудник ГИБДД не признал.

Апелляционная коллегия обнаружила при рассмотрении дела существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, поэтому Верховный суд Башкирии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в новом составе суда.

Майя Иванова