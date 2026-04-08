За два года количество жалоб жителей Прикамья на укусы животными выросло на 7%

За первые два месяца 2026 года в Пермском крае зарегистрировано 617 случаев укусов населения животными, из них 433 — собаками. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные краевого Роспотребнадзора. По ряду случаев были возбуждены и расследуются уголовные дела.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Роспотребнадзоре отметили рост подобных случаев. Так, в 2024 году было зарегистрировано 4407 таких жалоб (из них 3191 жалоба на укусы собак). В 2025 году таких обращений стало 4729 (из них 3237 — на укусы собак). Общее количество жалоб на укусы животными выросло в Прикамье за два года на 7,31%, на укусы собак — на 1,44%.