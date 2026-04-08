Следствие выяснит, почему 5 тыс. жителей Ульяновской области остались без лекарств

В Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей грубое нарушение прав граждан на лекарственное обеспечение, сообщила в среду региональная прокуратура.

По данным ведомства, прокурорская проверка показала, что «должностные лица регионального министерства здравоохранения в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года не приняли надлежащих мер к инициированию закупок лекарственных средств», «в результате более 5 тыс. граждан, в том числе 47 детей-инвалидов, не были своевременно обеспечены жизненно необходимыми и важнейшими препаратами, что поставило под угрозу их здоровье».

По результатам рассмотрения направленных прокуратурой Ульяновской области материалов проверки по данному факту региональным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ или арест до трех месяцев).

По данным источника, близкого к надзорному органу, в ходе проверки руководство минздрава поясняло, что причины задержек с проведением торгов на закупку лекарств были связаны с нехваткой кадров в министерстве, работающих по этому направлению.

Ровно год назад по итогам аналогичной прокурорской проверки уже возбуждалось уголовное дело. Тогда точно так же проверка показала, что с ноября 2024 года по февраль 2025 года чиновниками не были предприняты надлежащие меры к инициированию закупок лекарств и медизделий, в связи с чем запасы по 11 наименованиям, включенным в перечень жизненно важных препаратов и медизделий, не были сформированы, из-за чего трое несовершеннолетних граждан, страдающих сахарным диабетом, и 21 сердечно-сосудистый больной по уже выписанным рецептам не получили лекарства и медизделия, в которых остро нуждались. При этом, отмечала прокуратура, «бездействие минздрава поставило под угрозу жизнь и здоровье многих граждан», «только больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не смогли получить лекарства, насчитывается почти 5 тыс. человек». По этому уголовному делу было предъявлено обвинение в халатности заместителю руководителя (теперь уже бывшему) департамента лекарственного обеспечения Ольге Чемидроновой. Ольга Чемидронова вину не признала, от дачи показаний отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции. 31 марта этого года уголовное дело было передано в суд.

Сергей Титов, Ульяновск