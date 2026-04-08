В Ростовской области за помощью после укусов клещей обратились 204 человека

В Ростовской области 204 человека обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Такие данные по состоянию на 6 апреля публикует пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Шахтах, Таганроге, Аксайском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском и Песчанокопском районах. По данным ведомства, в регионе начались противоклещевые обработки эпидзначимых участков, включая зоны отдыха населения и места содержания сельскохозяйственных животных.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры личной профилактики при выходе на природу. Одежда должна быть однотонной для лучшего обнаружения клещей, брюки заправлены, рубашка с длинными рукавами застегнута на манжетах и воротнике. Обязателен головной убор.

Клещи выбирают место для присасывания в среднем 30 минут, поэтому их можно обнаружить до начала кровососания. Осмотры необходимо проводить каждые 15-20 минут. Особую осторожность следует соблюдать при контакте с травой, поскольку клещ может прицепиться к верхней части одежды или голове.

