Путин присвоил поэтессе Ларисе Рубальской звание народной артистки России

Президент Владимир Путин присвоил звание народной артистки России поэтессе Ларисе Рубальской. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Лариса Рубальская в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ларисе Рубальской 80 лет. Она начала поэтическую деятельность в 1980-х — и к настоящему моменту написала более 600 стихов и текстов к песням, а также выпустила 15 поэтических сборников. Песни госпожи Рубальской исполняли, в том числе, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Михаил Муромов, Ирина Аллегрова и Иосиф Кобзон.

Госпожа Рубальская — член Союза писателей Москвы. Поэтесса неоднократно становилась лауреатом телеконкурса «Песня года».

