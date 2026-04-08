На 10% сократилось в 2025 году число проверок бизнеса в Нижегородской области

В Нижегородской области по итогам 2025 года число проверок бизнеса региональными и муниципальными органами контроля сократилось на 10%. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил по итогам встречи с нижегородским уполномоченным по защите прав предпринимателей Павлом Солодким.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) и уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) и уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам губернатора, проверки точечно проводятся там, где высока вероятность ущерба и нарушений. Число выявленных нарушений по итогам этих проверок снизилось почти на 20%.

«Бизнес-омбудсмен отработал 220 обращений от предпринимателей в прошлом году. В половине случаев нарушенные права бизнесменов полностью восстановлены»,— отметил Глеб Никитин.

По словам господина Солодкого, чаще всего предприниматели сталкивались с проблемами в сфере уголовного преследования. Среди них — ситуации, в которых бизнесмены, пострадавшие от мошенников, не могли добиться возбуждения уголовных дел. Значительное количество жалоб касалось налоговых вопросов и действий контрольно-надзорных органов.

Совместно с прокуратурой аппарат бизнес-омбудсмена продолжал работу по снижению административного давления на бизнес со стороны органов контроля и надзора. Сейчас около 90% проверок носят профилактический характер. За год отклонено 65% заявок на внеплановые и 70% — на плановые проверки субъектов предпринимательства.

Также совместно с прокуратурой ликвидирована задолженность перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам на сумму более 64 млн руб.

Глава региона отметил участие бизнес-омбудсмена в работе по вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия: «Считаю создание благоприятных условий для частного инвестирования в ОКН, совершенствование региональной нормативной правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере, перспективным направлением, которое мы будем дальше развивать».

В областном правительстве уточнили, что работа по снижению административного давления на бизнес идет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Андрей Репин