В Татарстане на борьбу с онкологией в 2026 году выделят 288,2 млн рублей

В Татарстане в этом году на мероприятия по диагностике и лечению онкобольных направят 288,2 млн руб. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из этой суммы 210,4 млн руб. поступят из федерального бюджета и 77,8 млн — из средств республики.

В 2027 году финансирование сократится на 109,5 млн рублей и составит 178,7 млн руб. Из этой суммы 119,8 млн руб. —федеральных и 59 млн руб. — республиканских средств.

Программа по лечению онкобольных рассчитана до 2030 года и направлена на повышение доступности диагностики и лечения, улучшение первичной и специализированной медицинской помощи, модернизацию оборудования и развитие цифровой инфраструктуры онкологической службы.

Ожидается, что к завершению программы доля выявления рака на ранней стадии вырастет до 58,7%, а пятилетняя выживаемость пациентов достигнет 71,8%.

