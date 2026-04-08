Путин наградил художника Сафронова орденом Александра Невского в день рождения

Президент России Владимир Путин удостоил художника Никаса Сафронова ордена Александра Невского. Это следует из указа главы государства на сайте Кремля.

Никас Сафронов на своей выставке в Петропавловской крепости, 9 октября 2024 год

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Никас Сафронов получил орден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Сегодня художнику исполняется 70 лет.

По случаю юбилея премьер Михаил Мишустин отметил уникальный авторский стиль Никаса Сафронова, ставший «узнаваемым и востребованным брендом в России и далеко за ее пределами». Особого признания, по словам премьера, заслуживает просветительская деятельность художника. Он пожелал господину Сафронову вдохновения, неисчерпаемой энергии и крепкого здоровья.

