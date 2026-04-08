Глава IT-отдела центра одаренных детей Удмуртии задержан по делу о краже техники

Начальника IT-отдела Регионального образовательного центра одаренных детей в Удмуртии задержали по обвинению в краже компьютерной техники, сообщили в СУ СКР по региону. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы).

Следствие считает, что 29-летний фигурант вывозил технику из центра под предлогом ремонта, после чего реализовывал оборудование третьим лицам. Вырученными деньгами он распоряжался по своему усмотрению. По данным УФСБ, ущерб превышает 5,9 млн руб.

Свидетели и фигурант допрошены. Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу. Противоправная деятельность фигуранта пресечена следователями СК совместно с сотрудниками УФСБ.