Поехали! «Траектория Союза» в Beerократии
Шеф-повар ресторана Beerократия Антон Остроухов представил авторский сет «Траектория «Союза». Это меню — не просто набор блюд, а кулинарный путь от берегов Волги до бесконечности орбиты, вдохновленный статусом Самары как космической столицы.
Гастрономическое путешествие разделено на четыре ключевых этапа.
- Старт. Вкусы Волги и земли. Путешествие начинается у воды. Первое блюдо воплощает свежесть великой реки и земные дары, напоминая о месте, где рождаются легендарные ракеты.
- Разгон. Энергия запуска. Второе блюдо — это гастрономическая фантазия о «домашнем лакомстве» космонавта перед стартом. В тарелке смешиваются уютные вкусы дома, легкий оттенок дыма и мощная энергия, необходимая для рывка ввысь.
- Орбита. Лунный вид. Десерт переносит гостя в высшую точку полета. Это сладкое воплощение момента, когда ракета покидает атмосферу и перед взором открывается безмолвное сияние Луны.
- Катарсис. Эйфория невесомости. Финальный аккорд сета — освежающий напиток-символ. Он призван передать ощущение легкости и того самого внеземного состояния, ради которого совершаются полеты.