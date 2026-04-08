Земля, Орбита, Луна: три главы гастрономического маршрута

В ресторане «Ваще огонь» представили сет «Космос» — гастрономическое путешествие от земных недр до лунных кратеров, разработанное бренд-шефом Сергеем Корневым. Каждое блюдо здесь — это визуальная и вкусовая метафора покорения Вселенной.



Глава 1: «Точка старта»

Путешествие начинается с основ. На черной тарелке, символизирующей бездну, подается тартар из северной форели на креме из печеного картофеля — воплощение земных недр. Гель из зеленого яблока создает эффект легкой атмосферы, а крошка бородинского хлеба рассыпается вокруг, подобно первым спутникам на орбите.

Глава 2: «Орбита»

Блюдо-посвящение быту на космической станции. В центре — ядро из томленой говядины, окруженное орбитой из нежного крема сельдерея. Морковный мусс мерцает в тарелке, как далекая звезда, а пыль из сельдерея завершает композицию. Главный интерактив — соус демиглас с квасом, который гость сам выдавливает из настоящего металлического тюбика, погружаясь в эстетику космического питания.

Глава 3: «Первый шаг»

Десерт, воссоздающий момент высадки на Луну. Поверхность спутника мастерски имитирует крошка песочного печенья с какао. Перламутровые купола йогуртового мусса с белым шоколадом — это следы первых шагов человека, а капли лимонного курда и мини-меренги превращаются в кратеры и геологические образования. Финальный штрих — серебряная пудра, напоминающая о космической пыли.

Связующее звено: Коктейль «Звездное небо»

Напиток объединяет точку взлета и пункт назначения, напоминая о безмерном пространстве, которое одинаково завораживает и с Земли, и с поверхности Луны.