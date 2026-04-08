РБК: в России остался последний магазин Louis Vuitton

Французский дом моды Louis Vuitton сократил свое присутствие в России и сохранил в аренде только один магазин на Большой Дмитровке в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность российского представительства компании.

В 2025 году Louis Vuitton окончательно закрыл бутик в московском торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте, договор аренды с которым был заключен в 2018 году и действовал семь лет. Магазин занимал двухэтажное помещение площадью около 1 тыс. кв. м, где продавались женская и мужская одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, часы и ювелирные изделия. Интерьер бутика украшали произведения искусства, включая картину Рассела Фрэмптона «Солнечный диск» и скульптуру Филиппа Лонци La Fete.

Приостановка работы магазинов Louis Vuitton в России началась 6 марта 2022 года после начала спецоперации на Украине. Сначала бренд отказался от помещений в ГУМе и ЦУМе в Москве, а также в Сочи и Санкт-Петербурге, постепенно освобождая аренду. Площадку бренда в ГУМе занял Lime, в Санкт-Петербурге — 12 Storeez.

В бухгалтерской отчетности указано, что выручка российского подразделения Louis Vuitton в 2025 году составила 0 руб., а чистый убыток достиг 218,6 млн руб. При этом сроки аренды магазина на Большой Дмитровке в отчетах не раскрываются, а арендодателем числится филиал люксембургской компании Dajbog SA, связанный с владельцем французского холдинга LVMH.

Помимо Louis Vuitton, люксовые бренды Gucci и Fendi также не получили выручки в России в 2025 году. Доходы «дочки» Chanel, напротив, выросли, в прошлом году составив 988 млн руб. (+8,1% г/г).