Проект психолога из Башкирии победил на всероссийском конкурсе

Медицинский психолог Республиканского психотерапевтического центра Эльвина Елизарьева стала лауреатом первой степени на всероссийском конкурсе психотерапевтических практик «Феникс: призвание и мастерство», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии. Она представила на конкурс авторский проект «Аутоагрессивное поведение подростков и его коррекция».

По данным минздрава, программа направлена на поддержку подростков, которые проходят стационарное лечение в отделении кризисных состояний. С помощью проекта подростков обучают навыкам эмоциональной саморегуляции и способности осознанно выбирать действия в стрессовых ситуациях. Кроме того, детей учат правильно реагировать при столкновении с «деструктивными поведенческими паттернами» — устойчивыми моделями взаимодействия человека с окружающим миром, которые наносят вред самому человеку и окружающим людям.

В программу входят групповые и индивидуальные занятия с медицинским психологом. С начала 2023 года ее прошли более 1 тыс. подростков.

В конкурсе, в котором победила Эльвина Елизарьева, участвовали 75 специалистов из 53 регионов России.

Майя Иванова