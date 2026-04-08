Космос как предчувствие: новый гастросет в «Землянах»

В ресторане «Земляне» запустили гастрономический сет «Первые в космосе», приуроченный к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Бренд-шеф Иван Оленин и шеф-бармен Евгений Николаев превратили меню в философское путешествие: от предвкушения старта до мягкого приземления.



Каждая подача здесь — это история о связи человека со звездами и родной почвой, рассказанная на языке текстур и вкусов.

Ужин стартует с «Прогресса» — точки отсчета и начала пути. Яркая свежесть томатов в союзе с пряным соусом из трав и хрустящими чипсами из топинамбура символизирует энергию и технологический рывок.

Оказавшись на высоте, мы заново осознаем ценность нашего дома в главе «Земляне». Это ода жизни на нашей планете. Нежная форель и деликатные раковые шейки встречаются с цитрусовой кислинкой и лакто-вуалью, напоминая о хрупкости и чистоте земной природы.

Вслед за созерцанием наступает долгожданное «Возвращение»

Самый «приземленный» и уютный этап. Благородный олень с черными лисичками, наваристая грибная каша и терпкий свекольный жу создают вкус родного дома, к которому всегда хочется вернуться из холодного космоса.

Финальным аккордом становится «Притяжение». Игристое в сочетании с жимолостью и бузиной — легкое, как состояние невесомости, но возвращающее в реальность своим бодрящим послевкусием.