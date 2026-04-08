Московский метрополитен стал единственным владельцем газеты Metro

Московский метрополитен получил 100% акций АО «Газета Метро». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник и бухгалтерскую отчетность издания по РСБУ.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее 90,5% газеты принадлежало АО «Москва-курс», подведомственному департаменту городского имущества столицы. Как отметил собеседник «Ведомостей» в департаменте, решение о передаче «Газеты Метро» приняли для повышения эффективности корпоративного управления изданием. После передачи Московский метрополитен дополнительно разместил акции по закрытой подписке на 400 млн руб. Уставной капитал «Газеты Метро» вырос с 5,26 млн руб. до 405,26 млн руб.

Газету Metro основали в 1997 году АФК «Система» (около 60% акций), правительство Москвы и Московский метрополитен. С 2008-го по 2015 год 80% акций издания владело ЕСН Григория Березкина. Затем эту долю выкупило московское правительство. Газета выходит тиражом в 300 тыс. экземпляров и занимает второе по популярности место среди ежедневных газет Москвы. В 2025 году ее выручка по РСБУ достигла 177 млн руб. Чистый убыток составил 163,8 млн руб.

История московской подземки

О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

Фото: Архив журнала «Огонек»

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Фото: Архив журнала «Огонек»

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

Фото: Архив журнала «Огонек»

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

Фото: Архив журнала «Огонек»

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Фото: Архив журнала «Огонек»

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Фото: Архив журнала «Огонек»

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

Фото: Архив журнала «Огонек»

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Фото: Архив журнала «Огонек»

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Фото: Архив журнала «Огонек»

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

Фото: Архив журнала «Огонек»

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

Фото: Архив журнала «Огонек»

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Фото: Архив журнала «Огонек»

О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

Фото: Архив журнала «Огонек»

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Фото: Архив журнала «Огонек»

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

Фото: Архив журнала «Огонек»

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

Фото: Архив журнала «Огонек»

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Фото: Архив журнала «Огонек»

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Фото: Архив журнала «Огонек»

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

Фото: Архив журнала «Огонек»

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Фото: Архив журнала «Огонек»

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Фото: Архив журнала «Огонек»

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

Фото: Архив журнала «Огонек»

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

Фото: Архив журнала «Огонек»

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Фото: Архив журнала «Огонек»

