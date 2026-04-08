Московский метрополитен стал единственным владельцем газеты Metro

Московский метрополитен получил 100% акций АО «Газета Метро». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник и бухгалтерскую отчетность издания по РСБУ.

Ранее 90,5% газеты принадлежало АО «Москва-курс», подведомственному департаменту городского имущества столицы. Как отметил собеседник «Ведомостей» в департаменте, решение о передаче «Газеты Метро» приняли для повышения эффективности корпоративного управления изданием. После передачи Московский метрополитен дополнительно разместил акции по закрытой подписке на 400 млн руб. Уставной капитал «Газеты Метро» вырос с 5,26 млн руб. до 405,26 млн руб.

Газету Metro основали в 1997 году АФК «Система» (около 60% акций), правительство Москвы и Московский метрополитен. С 2008-го по 2015 год 80% акций издания владело ЕСН Григория Березкина. Затем эту долю выкупило московское правительство. Газета выходит тиражом в 300 тыс. экземпляров и занимает второе по популярности место среди ежедневных газет Москвы. В 2025 году ее выручка по РСБУ достигла 177 млн руб. Чистый убыток составил 163,8 млн руб.