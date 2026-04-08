Новая капсульная коллекция 12 Storeez

Вышла капсула GI — выбор креативного директора российской марки одежды 12 Storeez Ирины Голомаздиной. Традиционно это изделия, которые объединяют лаконичные силуэты, комфортные натуральные ткани и природную палитру. В этом сезоне — сочетание холодных и теплых оттенков: дымчато-серый, бледно-голубой, кофейный, молочный и бежевый с винными и малиновым акцентами. Все модели капсулы создаются в ограниченном количестве. Среди моделей — костюмы из бархата и льна, шелковые платья, топы и юбки, рубашки, комфортные брюки. Впервые используется кожа змеи — для новой модели мюлей. Каждая пара имеет свой уникальный рисунок чешуек и природный окрас материала.

