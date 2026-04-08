Уфимца приговорили к 5,5 года колонии за похищение человека

Демский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю за похищение человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима.

Как установили следствие и суд, утром 26 марта 2025 года нетрезвый обвиняемый встретился со своим знакомым во дворе дома на улице Правды, чтобы поговорить о ремонте автомобиля его отца. В ответ на отказ собеседника от ремонта фигурант уголовного дела несколько раз ударил того кулаком по лицу. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к полной потере слуха на одно ухо и резкому снижению слуха на другое.

Чтобы принудить пострадавшего к ремонту, злоумышленник насильно посадил того в машину. Позднее потерпевшего нашли в бессознательном состоянии на территории гаражного кооператива.

Ранее подсудимый уже был осужден за аналогичное преступление.

Майя Иванова