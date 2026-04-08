В Чебоксарах детям-сиротам вручили ключи от 23 квартир. Об этом сообщил пресс-центр правительства Чувашии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чебоксарах детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сообщается, что квартиры переданы с полной социальной отделкой — в них установлены плиты, сантехника и выполнен ремонт.

В 2026 году на предоставление квартир сиротам направят 1,4 млрд руб. Всего жилье получат 457 человек, из них большинство — по муниципальным контрактам, часть — с использованием жилищных сертификатов.

Анна Кайдалова