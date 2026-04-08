Христофор Ермашов покинул пост замминистра транспорта Ростовской области

Христофор Ермашов покинул должность заместителя министра транспорта Ростовской области. Информацию об этом подтвердили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ведомства.

Фото: сайт Министерства транспорта Ростовской области

Господин Ермашов уволился по собственному желанию. Его последний рабочий день прошел накануне, 7 апреля. Он проработал в этой должности чуть больше года — с 18 марта 2025 года. В компетенцию замминистра входили координация работы по формированию и реализации федеральных и областных государственных программ развития транспортной отрасли, своевременное и целевое использование средств областного бюджета.

Кроме того, Христофор Ермашов организовывал разработку концепций и программ по развитию курируемых отраслей на среднесрочный и долгосрочный периоды. Непосредственно под его контролем находилось управление транспорта и сектор безопасности дорожного движения.

Константин Соловьев