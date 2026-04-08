«Самара на вкус»

Самарские рестораторы представили эксклюзивные сеты в рамках всероссийского фестиваля «Первые в космосе». До 30 апреля жители региона могут оценить авторские блюда, вдохновленные космическими достижениями страны. Проект приурочен к 65-летию первого полета человека в космос и объединяет современные гастротехнологии с историческим наследием.
Космос как предчувствие: новый гастросет в «Землянах»
В ресторане «Земляне» запустили гастрономический сет «Первые в космосе», приуроченный к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Бренд-шеф Иван Оленин и шеф-бармен Евгений Николаев превратили меню в философское путешествие: от предвкушения старта до мягкого приземления.
Земля, Орбита, Луна: три главы гастрономического маршрута
В ресторане «Ваще огонь» представили сет «Космос» — гастрономическое путешествие от земных недр до лунных кратеров, разработанное бренд-шефом Сергеем Корневым. Каждое блюдо здесь — это визуальная и вкусовая метафора покорения Вселенной.
Поехали! «Траектория Союза» в Beerократии
Шеф-повар ресторана Beerократия Антон Остроухов представил авторский сет «Траектория «Союза». Это меню — не просто набор блюд, а кулинарный путь от берегов Волги до бесконечности орбиты, вдохновленный статусом Самары как космической столицы.