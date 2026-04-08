Прокуратура добивается замены 131 непригодного участка для многодетных в Кинеле

Кинельский районный суд Самарской области удовлетворил 25 из 68 исков межрайонного прокурора к администрации Кинеля. Надзорное ведомство требует обязать чиновников предоставить льготным категориям граждан земельные участки, пригодные для жилищного строительства, взамен выданных ранее в санитарно-защитной зоне. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре в среду, в период с 2020 по 2023 год на основании решений органа местного самоуправления 131 земельный участок был предоставлен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и военнослужащим.

Проверка показала, что эти участки находились в санитарно-защитной зоне — территории с особыми условиями использования, где законодательство запрещает строительство жилья.

В связи с этим межрайонный прокурор направил в суд 68 исковых заявлений с требованием обязать орган местного самоуправления предоставить гражданам пригодные для ИЖС участки, которые отвечают требованиям закона. На сегодняшний день суд удовлетворил 25 исков. Рассмотрение остальных 43 дел продолжается.

Георгий Портнов