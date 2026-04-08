Евгений Реймер: «Мы хотим, чтобы Самара стала одной из самых заметных точек на карте страны»
В барном особняке «Посольство» прошла первая встреча «Клуба любителей Самары». Это новое общественное движение создано, чтобы поддерживать и развивать значимые социальные и культурные инициативы нашего города.
Евгений Реймер, глава ассоциации ресторанов Milimon Team
Инициаторами создания «Клуба» выступили глава ассоциации ресторанов Milimon Team Евгений Реймер с супругой и партнером Ольгой Реймер и директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест — Наследие» Анастасия Кнор, волонтеры которого помогают сберечь историческую средовую застройку не только в Самаре, но и в 250 городах России.
О том, зачем Самаре нужна такая площадка и какие амбиции стоят за этим проектом, мы поговорили с идейным вдохновителем клуба, Евгением Реймером.
— Евгений, создание «Клуба любителей Самары» выглядит как логичное продолжение вашей деятельности по сохранению исторической недвижимости. Почему именно сейчас возникла необходимость в таком движении?
— Самара — город-миллионник, который имеет огромный потенциал. Цель нашего движения — объединение неравнодушных людей для развития любимой Самары во всех смыслах: социальном, культурном, туристическом. Мы хотим развивать и поддерживать инициативы, направленные на сбережение культурной идентичности Самары, сохранение ее архитектуры и истории. Необходимо запускать в регионе такие проекты, которые «прогремят» на всю страну и заинтересуют россиян и иностранных граждан приезжать к нам, чтобы знакомиться с Самарой. Мы все патриоты любимого города и хотим, чтобы он процветал и стал одной из самых заметных точек на карте нашей огромной страны.
— Кто вошел в состав клуба и как строится ваша работа?
— Клуб — это экспертно-общественная площадка, объединяющая жителей города, чья созидательная деятельность направлена на улучшение городской среды. Активисты, предприниматели, деятели культуры, историки, краеведы, архитекторы, художники и журналисты консолидируют усилия для создания и продвижении проектов, призванных укрепить имидж нашего любимого города на федеральном уровне.
На первой установочной встрече был принят устав и единогласно избран координатор клуба — Слава Вершинин — активист, который уже больше 20 лет объединяет неравнодушных горожан с целью сохранения исторического облика города.
— Какие направления станут приоритетными для клуба в ближайшее время?
— Главными целями клуба являются поддержка архитектурных и градостроительных инициатив, содействие сохранению исторического наследия и активное участие в восстановлении памятников архитектуры. Деятельность организации направлена на развитие культурной, событийной и туристической среды города, а также на поддержку значимых социальных проектов и общественных движений. Клуб берет на себя организацию и продвижение городских мероприятий и фестивалей, формирование сообщества лидеров общественных изменений и популяризацию позитивного образа Самары на региональном и федеральном уровне.