Финансовый управляющий пермского аптекаря отстранен от обязанностей

Арбитражный суд Пермского края признал незаконными действия Аркадия Фрисмана, финансового управляющего совладельца фармсети «Аптека от склада» Николая Шаврина. Как следует из данных fedresurs.ru, господин Фрисман отстранен от исполнения своих обязанностей.

Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Шаврин

Согласно определению суда, с заявлением о признании незаконными действий Аркадия Фрисмана в рамках банкротства Николая Шаврина обратился кредитор ООО «ФК Пульс» в ноябре 2025 года. По мнению заявителя, господин Фрисман неверно определил факт принятия решения по вопросу повестки собрания кредиторов. Речь идет о результатах голосования по выбору саморегулируемой организации, из членов которой будет выбран финуправляющий на случай отстранения Аркадия Фрисмана от его обязанностей. Якобы господин Фрисман указал, что решение по выбору саморегулируемой организации принято не было. В действительности же, по данным заявителя, большинством голосов кредиторов была выбрана СРО АУ «Стратегия».

Возражая против доводов «ФК Пульс», финансовый управляющий указал, что на собрании кредиторов имелся кворум для признания собрания состоявшимся, однако количество голосов для принятия решения составило лишь 43,39% от общего числа конкурсных кредиторов. Суд установил, что по спорному вопросу повестки — за выбор СРО АУ «Стратегия» в качестве саморегулируемой организации отданы голоса кредиторов в лице ООО «ФК Пульс» и ПАО «Сбербанк», третий участник — Банк ВТБ (ПАО) — воздержался от принятия решения. Суд указал, что финуправляющий должен был производить подсчет голосов не от включенных в реестр кредиторов должника, а от количества голосов присутствующих на собрании. Таким образом, за кандидата проголосовали 51,7%, то есть большинство.