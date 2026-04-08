Цены на медь достигли трехнедельного максимума из-за перемирия США с Ираном

Мировые цены на медь выросли до максимального показателя за три недели после объявления о перемирии между США и Ираном и возможном открытии Ормузского пролива. Стоимость промышленного металла достигала $12,6 тыс. за т (+2,9%) на бирже LME, пишет Bloomberg.

К 11:12 мск цены на медь скорректировали рост и составили $12,3 тыс. за т. Одновременно с медью до $3,47 тыс. за т подорожал алюминий. Этот металл оказался наиболее уязвим к блокировке Ормузского пролива, уточнило агентство.

Президент Дональд Трамп накануне объявил, что США готовы пойти на двухнедельное прекращение огня с Ираном. За это время стороны должны заключить сделку. Также планируется, что двух недель хватит для полноценного возобновления судоходства в Ормузском проливе, заблокированном после начала боевых действий на Ближнем Востоке в конце февраля.