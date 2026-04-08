Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Нижнекамского района осудили за незаконную добычу песка на 7,5 млн рублей

В Нижнекамске суд признал 44-летнего местного жителя виновным по делу о краже природных ресурсов в особо крупном размере и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижнекамска.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Являясь директором и учредителем компании, с января 2024 года по март 2025 года он незаконно добыл более 20 тыс. кубометров песка на участке возле деревни Ильинка. Причиненный ущерб, по оценке Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, превысил 7,5 млн руб.

Суд постановил взыскать с осужденного полную сумму причиненного ущерба.

Анна Кайдалова