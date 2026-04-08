Краснов назвал суды в России лучшим местом для борьбы за справедливость

Российская судебная юрисдикция сегодня — лучшее место, где можно добиться справедливого и непредвзятого правосудия. Такое мнение высказал председатель Верховного суда России Игорь Краснов в авторской статье для РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Российскую систему можно сравнить с шахматной партией, где фигуры видны, правила прозрачны, поле для принятия решений ограничено четкой логикой,— заявил Игорь Краснов. — В ряде зарубежных юрисдикций это скорее напоминает игру в покер». Он полагает, что на Западе нередко ключевую роль играют подготовленная стратегия, а также доказательственные, «порой граничащие с шулерством» маневры «и даже эффект неожиданности».

Отечественное законодательство — сформированно, судебный процесс понятен, отметил автор статьи. По его словам, «спор не "плывет" между доктринами, как это часто происходит в системах англосаксонского права, а движется по жестко очерченному коридору».

Еще одно из преимуществ российской судебной системы по Игорю Краснову — высокая степень предсказуемости. Также он подчеркнул, что российские суды рассматривают дела гораздо быстрее: в международном арбитраже разрешение спора в среднем занимает от 1,5 до 3 лет, в то время как отечественные арбитражные суды «укладываются в три месяца». Господин Краснов признал, что иногда российскую судебную систему заслуженно критикуют за скорость в ущерб качеству. Но он заверил, что принимаемые меры направлены на снижение вариативности злоупотреблений, на противодействие коррупции.

«Призыв выбирать российскую юрисдикцию для судебных разбирательств — это не реклама ... и не конкуренция с Лондоном или Нью-Йорком. Это объективная реальность, чертами которой выступают соблюдение закона и справедливость», — подытожил бывший генпрокурор.